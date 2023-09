"Abwärtsspirale": Liam Paynes Freund macht sich Sorgen!

Große Sorge um Liam Payne (30)! Der Sänger war 2010 zusammen mit seiner Boyband One Direction über Nacht zum Star geworden. Sechs Jahre später löste die Gruppe sich dann auf und der Sänger konzentrierte sich auf eigene Projekte. Vor Kurzem erzählte der Musiker jedoch, dass die Trennung der Band bei ihm Narben hinterlassen und ihn an einen Tiefpunkt in seinem Leben gebracht habe. Nun erzählt ein Freund, dass Liams Leben zurzeit weiter bergab gehe!

Ein besorgter Freund berichtet Sun, dass es dem Popstar seit der Auflösung wohl gar nicht gut gehe und er sich in einer Abwärtsspirale befinde. "Liam hatte es in der Band schwer, weil er so viel arbeiten musste und im Rampenlicht stand. Vor 'One Direction' war er ein ganz normaler Junge. "Das Leben in dieser Blase fühlte sich für ihn fremd an und das forderte seinen Tribut", erklärt der Informant. Die Quelle gehe außerdem davon aus, dass Liams Partys seit der Bandpause eine Reaktion darauf seien.

Auch die körperliche Gesundheit des Musikers bereitet sowohl seinen Fans als auch seiner Familie große Sorgen: Vergangenen Monat wurde er mit einer Niereninfektion ins Krankenhaus eingeliefert und musste seine Tour absagen. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Sänger während eines Urlaubes erneut starke Schmerzen an den Nieren hatte und nun in einem Krankenhaus in Italien behandelt wird.

Anzeige

Getty Images Liam Payne, Sänger

Anzeige

Getty Images Liam Payne, Januar 2023

Anzeige

Getty Images Liam Payne bei den The Sun Military Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de