Kostümparty: So aufwendig war Twenty4Tims Geburtstagsfeier

Twenty4Tim (23) lässt die Sektkorken springen. Der Influencer gehört zu den beliebtesten Internetpersönlichkeiten Deutschlands. Mit seiner lustigen und offenen Art konnte er sich eine große Fanbase aufbauen. Mittlerweile startete er auch als Sänger richtig durch. Da ist es nicht verwunderlich, dass der 23-Jährige seinen Geburtstag bereits mehrmals mit einer Superparty begeht. Und auch in diesem Jahr scheut Tim keine Kosten und Mühen für seinen Ehrentag!

In seiner Instagram-Story lässt Tim seine Fans an der wilden Party teilhaben. Dafür wurde extra ein Club in Köln gemietet und in diesem Jahr schmeißt der Webstar eine aufwendige Kostümparty mit dem Motto Comichelden. Aber bei der Deko baut er auch allerlei andere Cartoon-Figuren ein: So dürfen auch die bunten Feen von Tims Lieblingsserie "Winx Club" nicht fehlen: "Habe extra 300 Euro ausgegeben, damit jeder Gast ein Winx-Bändchen bekommt", verrät er vor der Party stolz. Und in welches Kostüm hat er sich geworfen? Er schlägt mit samt seiner Freunde in einem hautengen roten Superheldenanzug aus dem Animationsfilm "Die Unglaublichen" auf.

Auch vergangenes Jahr hängte Tims Geburtstagssause alles ab. Mit berühmten Freunden wie Andrej Mangold (36) und Anne Wünsche (32) ließ er es unter dem Motto "Heiß School" reichlich krachen. Tim selbst stahl allen in einem knallroten Glitzerfummel und mit Krönchen auf dem Kopf die Show. Zur Feier des Tages gab es für alles Gäste unter anderem Waffeln in Penisform.

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tims Geburtstagsfeier 2023

Anzeige

Instagram / twenty4tim Die Eintrittsbändchen für Twenty4Tims Geburtstag

Anzeige

Instagram / dregold Annika Jung, Liont, Twenty4Tim und Andrej Mangold im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de