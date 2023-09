Zweites Baby: Louisa und Nader Jindaoui verraten Geschlecht!

Louisa (23) und Nader Jindaoui (26) könnten wohl kaum glücklicher sein! Die YouTuber gaben erst vor wenigen Wochen die zweite Schwangerschaft der Schönheit bekannt. In ihrem neusten YouTube-Video geben die beiden nun das Geschlecht ihres Nachwuchses bekannt. "Egal was du bist, ich liebe dich jetzt schon über alles!", spricht Nader zu seinem ungeborenen Kind. Dann lassen die beiden einen großen Ballon platzen, aus dem blaues Pulver aufsteigt. Nader und Louisa dürfen sich nach ihrer Tochter Imani also über einen Sohn freuen!

