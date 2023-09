Vanessa flirtet fremd: "Love Island"-Fans bemitleiden Hannes

Ist Hannes jetzt weg vom Fenster? Seit fast einer Woche wird bei Love Island geflirtet, was das Zeug hält. Der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl (64) hat es dabei auf die 22-jährige Vanessa abgesehen. Sie bilden auch seit Tag eins ein Couple. Doch in der vergangenen Folge baggerte seine "Botox-Barbie", wie er sie neckisch nennt, vor seinen Augen Neuankömmling Derryl an. Die Zuschauer fanden diese Aktion total gemein!

"Man kann ja von Hannes halten, was man will, aber Vanessas Verhalten ihm gegenüber ist gerade mies", schrieb ein Fan auf X, ehemals Twitter. "Krass, wie Vanessa sich vor den Augen von Hannes an Derryl ranmacht. Das gönnt man selbst Hannes nicht", findet ein weiterer. Ein anderer User fragte sich wiederum, ob die Fachfrau im Gastgewerbe mit Hannes jemals so viel geredet habe wie mit Derryl in zwei Minuten.

Der ein oder andere aus dem TV-Publikum empfindet für den angehenden Rapper sogar Mitleid. "Hannes sitzt da wie das fünfte Rad am Wagen" oder "Hannes grade wie der kleine Bruder, der mit zum Date muss", lauten nur zwei dieser Kommentare. Während manche vermuten, dass Vanessa ihn während ihres Flirts mit Derryl gar nicht bemerkt habe, vermuten andere, dass sie ihm mit der Aktion klarmachen wollte, kein Interesse mehr an ihm zu haben. "Deutlicher konnte es Vanessa heute nicht [zeigen]" und "Vanessa ergreift die erstbeste Gelegenheit zur Flucht vor Hannes", meinen zwei Nutzer zu erkennen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL2 Derryl, Hannes und Vanessa, "Love Island"-Kandidaten 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island"-Kandidat Derryl

RTLZWEI Hannes und Vanessa bei "Love Island"

