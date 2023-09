Kussfoto: Jenefer Riili macht ihre neue Beziehung öffentlich

Jenefer Riili ist wieder in festen Händen! Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin war seit ihrer Trennung von Matthias Höhn (27) im Jahr 2021 Single – zumindest so weit es öffentlich bekannt war. Doch im Mai hatte sie bereits verraten, wieder jemanden kennenzulernen. Da der Mann aber nicht in der Öffentlichkeit steht, wollte Jenefer das Ganze erst mal privat halten. Doch nun teilt sie ein erstes Kussfoto!

Auf Instagram veröffentlichte die Influencerin ein Foto, auf dem zu sehen ist, wie sie ihrem Freund liebevoll einen Kuss gibt. Sein Gesicht ist darauf allerdings nicht zu erkennen. "Der Gin zu meinem Saft", kommentierte Jenefer den Schnappschuss und fügte die Hashtags #you, #me und #love hinzu. Mit weiteren Details zu ihrem Liebesglück hielt sie sich erst mal zurück.

Zu Beginn ihres Single-Daseins hatte die Münchnerin offen zugegeben, dass sie Schwierigkeiten habe, jemanden kennenzulernen – unter anderem, weil ihr als alleinerziehende Mutter die Zeit dafür fehle: "Ich [habe] einen kleinen Mann zu Hause und kann nicht mal eben so spontan auf ein Date gehen." Zudem sei sie sehr wählerisch.

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili und ihr neuer Freund

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili im April 2023

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de