Nächste Beichte: "Love Island"-Hannes ist mal fremdgegangen

Hannes nimmt bei Love Island kein Blatt vor den Mund. Der Sohn des Neue-Deutsche-Welle-Stars Markus Mörl (64) hatte schon vor Beginn der Show verraten, Sex im TV nicht auszuschließen. In der Villa angekommen, spuckte er weiter große Töne. Im Rahmen einer Challenge beichtete der angehende Rapper sogar, dass er eine Penispumpe besitzt. Doch damit nicht genug: Hannes packt jetzt auch über seine Untreue aus.

In der aktuellen "Love Island"-Folge enthüllt der 24-Jährige beim Spiel "Schluck der Wahrheit" als einziger, dass er schon mal fremdgegangen ist. Außerdem habe er schon mal "Ich liebe dich" gesagt, ohne es wirklich zu fühlen. "Ist euch das noch nie so beim Sex rausgerutscht?", will der Hesse von den anderen Islandern wissen. Aber offenbar handelt es sich da bei ihm um einen Einzelfall.

Hannes' On-off-Flirt Vanessa und ihre Zwillingsschwester Jenny geben in dem Spiel hingegen andere pikante Details preis. "Es war schon öfter so, dass Männer immer glauben, dass wir einen Dreier mitmachen. Wovon träumen die nachts? Da sind wir raus", stellt Jenny klar.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL II Hannes Mörl, "Love Island"-Kandidat 2023

RTLZWEI Hannes, "Love Island"-Kandidat 2023

RTL II Jenny und Vanessa, "Love Island"-Kandidatinnen 2023

