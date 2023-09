Herzogin Meghan hatte einen geheimen Termin in Düsseldorf

Herzogin Meghan (42) war auf geheimer Mission! Die Ehefrau von Prinz Harry (39) reiste zuletzt nach Deutschland, um ihren Mann zu unterstützen. Dieser hatte im Jahr 2014 die Invictus Games für Veteranen ins Leben gerufen, die in diesem Monat in Düsseldorf stattfanden. Doch nach diesem Event ging es für die Herzogin von Sussex anscheinend nicht direkt wieder nach Hause in die USA: Meghan machte in Düsseldorf noch einen ganz besonderen Abstecher!

Wie Mirror berichtet, besuchte die ehemalige Schauspielerin dort heimlich eine Anlaufstelle für Mädchen und Frauen, die auf der Straße leben. Die Einrichtung soll Menschen in Not Unterstützung, Beratung, Frieden und Schutz bieten. Dort posierte Meghan zunächst mit einer Psychologin, bevor sie dann die Chance nutzte, sich mit den jungen Mädchen aus der Einrichtung zu unterhalten. Der Termin fand außerhalb ihrer im Rahmen der Invictus Games geplanten Auftritte statt und war der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Längere Zeit war unklar, ob Meghan überhaupt nach Düsseldorf reisen würde. Doch schließlich landete sie vier Tage nach dem Beginn der Spiele in Deutschland und gab kurzerhand eine süße Entschuldigung für ihren verspäteten Auftritt ab: "Wie so viele von euch wissen wir, dass es hier um Familie und Freunde und die Gemeinschaft geht, [...] und deshalb musste ich noch etwas Zeit mit unseren Kleinen zu Hause verbringen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Getty Images Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

