Hint an Travis Kelce? Taylor Swift trägt verdächtige Kette

Ist das ein kleiner Hinweis? Seit wenigen Wochen kursieren die Gerüchte, dass Taylor Swift (33) mit Travis Kelce (33) anbandeln soll. Bestätigt haben die Sängerin und der Footballspieler das bislang noch nicht – doch immer wieder äußern sich hier und da Stimmen, wie etwa kürzlich Travis' Bruder. Nun gibt es ein weiteres Indiz bei der "Anti-Hero"-Interpretin: Taylor wurde mit einer verdächtigen Kette gesehen...

Anfang September lichteten Paparazzi die Grammy-Gewinnerin vor ihrem Musikstudio in New York ab. Sie trug einen grauen Minirock mit einem schwarzen One-Shoulder-Top, wozu sie zwei goldene Ketten kombinierte. Eine ist ein besonderer Hingucker: Es handelt sich nämlich um eine Kette mit einem Opal – dem Geburtsstein des Monats Oktober. Ihr eigener Geburtstag kann es nicht sein, denn Tay wurde am 13. Dezember geboren – allerdings hat Travis am 5. Oktober Geburtstag! Trägt sie die Kette hier womöglich für den Tight End der Kansas City Chiefs?

Erst vergangene Woche äußerte sich Travis' Bruder und ebenfalls NFL-Star Jason Kelce (35) zu den Liebesgerüchten über seinen Bruder. "Ich weiß nicht wirklich, was da los ist. Ich weiß, dass Trav Spaß hat. Wir werden sehen, was mit demjenigen passiert, bei dem er landet", witzelte der Philadelphia-Eagles-Spieler in dem Podcast "Thursday Night Football".

BlayzenPhotos / Backgrid Taylor Swift vor ihrem Musikstudio

Roka / Backgrid Taylor Swift in New York, September 2023

Getty Images Travis und Jason Kelce, NFL-Stars

