Neuer Deal: Patrick Mahomes ist nun wieder NFL-Topverdiener

Patrick Mahomes (28) ist in der Rangliste wieder nach oben gerutscht! Der Quarterback spielt schon seit 2017 bei den Kansas City Chiefs. In seiner Karriere hat der US-Amerikaner sein Team schon zweimal zum Super Bowl-Sieg geführt! Da zuletzt in der NFL einige Verträge erneuert worden sind, zählt Patrick nicht mehr zu den Topverdienern. Jetzt wird aber auch sein Vertrag angepasst.

Nachdem zuletzt der Vertrag von Joe Burrow (26) bei den Cincinnati Bengals erneuert worden war, rutschte Patrick in der Rangfolge mit "nur" noch rund 42 Millionen Euro pro Jahr noch weiter nach unten. Wie unter anderem Sports Illustrated berichtet, haben sich Patrick und das Franchise auf eine Gehaltsanpassung geeinigt. An dem Gesamtbetrag, der ihm in dem Zehnjahresvertrag zusteht, ändert sich nichts, er wurde lediglich umgeschichtet, sodass er in den ersten Jahren mehr garantiert bekommt. Damit ist Patrick für die kommenden Jahre mit knapp 49 Millionen Euro pro Jahr auf Platz drei der durchschnittlichen Quarterback-Gehälter aufgestiegen.

Auf Platz eins der bestbezahlten Quarterbacks ist seit wenigen Wochen Joe Burrow mit etwa 51 Millionen Euro pro Jahr. Dicht auf den Fersen ist ihm Justin Herbert (25), der bei den Los Angeles Chargers gut 49,07 Millionen Euro im Jahr kassiert.

Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes, NFL-Spieler

Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes, Footballstar

Anzeige

Getty Images Joe Burrow, NFL-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de