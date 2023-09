"Are You The One?"-Marvin wollte sich nicht festlegen!

Marvin Kleinen hat sich seine Teilnahme bei Are You The One? – Reality Stars in Love wohl anders vorgestellt. Der Bruder von Calvin Kleinen (31) zeigte von Anfang an in der Kuppelshow Interesse an Christina Shakira (25). Doch zwischen den beiden scheint es nicht immer zu harmonieren – so kommt es immer wieder zu Höhen und Tiefen, weil sich die Blondine mehr Zuneigung und Aufmerksamkeit von dem "Swipe, Match, Love?"-Teilnehmer wünscht. Gegenüber Promiflash erklärt Marvin nun, dass er sich gar nicht erst auf eine Frau festlegen wollte!

Der 28-Jährige hatte einen Grund, warum er der Bachelor in Paradise-Bekanntheit nicht die Aufmerksamkeit geben konnte, die sie wollte. "Ich wollte nicht, dass alle Mädels denken, ich bin festgefahren, da ich auch andere sehr interessant fand und kennenlernen wollte", plaudert der Aachener gegenüber Promiflash aus. Er habe sich seiner Meinung nach nie festgelegt und sich deshalb gerne noch mit anderen Frauen in der Villa beschäftigt.

Für Christina Shakira war vor allem die Intimität mit Marvin das Problem an der Sache. "Wir hatten gestern noch Sex und heute macht der so was", ließ sie im Gespräch mit Sandra Sicora (31) ihren Gefühlen freien Lauf, nachdem sie ihn mit Jenny beim Quatschen gesehen hatte. "Es tut mir einfach weh, weil ich genau weiß, die beiden haben eine Connection", gab sie unter Tränen zu.

Instagram / christinashakira Christina Shakira im März 2023

Instagram / marvinkleinen Marvin Kleinen, Realitystar

Instagram / christinashakira Christina Shakira im Januar 2023

