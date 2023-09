"Brachialer Gesang": Technische Störung bei "The Voice"!

Die Coaches bei The Voice of Germany müssen improvisieren! An diesem Abend schauten sich Giovanni Zarrella (45), Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28) und Ronan Keating (46) bei den beliebten Blind Audiotions schon einige Auftritte der Talents ohne Probleme an. Doch Niclas Scholz riss dann mit seiner Version von "Ace of Spades" wortwörtlich die Hütte ab. Nach Niclas' Gesangseinlage kommt es bei "The Voice of Germany" nämlich zu einem großen technischen Problem!

Nachdem Niclas das rockige Lied zum Besten gab, fällt im "The Voice of Germany"-Studio die Tonanlage aus. Am unteren Bildschirmrand blendet die Produktion deshalb eine Meldung ein: "Eilmeldung: Es liegt eine technische Störung vor. Dieses Talent hat soeben mit seinem brachialen Gesang die Studioanlage zerstört." Die Coaches und Fischi – wie Niclas gerne genannt werden möchte – müssen ihr Gespräch deshalb per Megafon fortsetzen.

Mit seinem Auftritt konnte Niclas nicht nur die Technik völlig durcheinanderbringen – sondern auch Giovanni, Bill und Tom, Shirin und Ronan so richtig von sich überzeugen: Alle fünf Coaches drehen sich für den Rocker um! "Du hast so krass gesungen! Du hast alle weggeblasen!", schwärmt Giovanni. Letztendlich geht Niclas allerdings in das Team der Tokio Hotel-Stars.

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

ProSieben / Richard Hübner Giovanni Zarrella mit Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Ronan Keating, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany"

