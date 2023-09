Neue Coaches bei "The Voice of Germany": Das sagen die Fans!

So schnitten die neuen The Voice of Germany-Coaches bei den Fans ab! Am gestrigen Abend flimmerte die erste Folge der Gesangsshow über die Bildschirme der begeisterten Fans. In diesem Jahr durften sich die Zuschauer auf eine große Veränderung freuen: Gleich fünf neue Coaches haben hinter dem Buzzer Platz genommen: Jetzt kämpfen Giovanni Zarrella (45), Shirin David (28), Bill (34) und Tom Kaulitz (34) sowie Ronan Keating (46) um die größten Talente. Aber wie kamen Shirin, Ronald und Co. bei den Promiflash-Lesern an?

Der Großteil der Promiflash-Leser ist sich einig: Die neuen "The Voice of Germany"-Coaches kommen nicht an Mark Forster (40), Rea Garvey (50) und Co. ran! An einer Umfrage nahmen 1.999 Leser teil [Stand: 22. September, 19:52 Uhr]. Davon gaben 64,3 Prozent (1.286) an, dass die neuen Coaches nicht sonderlich überzeugen konnten. Für 35,7 Prozent (713 Votes) bringen sie hingegen eine willkommene Abwechslung in das Format.

Auch auf X sind die Meinungen eher durchwachsen. "Fühle die Jury so gar nicht", "Mittlerweile ist die Jury auch so belanglos geworden... Alleine schon diese Kaulitz-Twins" und "Ich will die alten Coaches wieder haben und die alten Regeln", sind nur einige der negativen Kommentaren. Ein anderer User schwärmt hingegen: "Bis jetzt gefällt mir die neue Jury gut!"

ProSieben / André Kowalski Giovanni Zarrella, Bill und Tom Kaulitz, Shirin David und Ronan Keating bei "The Voice of Germany"

ProSieben/SAT.1/André Kowalsk Ronan Keating, Giovanni Zarrella, Shirin David, Bill und Tom Kaulitz bei The Voice of Germany

Instagram / billkaulitz Bill und Tom Kaulitz bei "The Voice of Germany" 2023

