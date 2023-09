Sam Dylan ist wohl bei internationaler Mega-Show mit dabei!

Sam Dylan (32) arbeitet wohl an einem neuen Mega-Projekt! Der deutsche Realitystar hat innerhalb des Landes schon an so einigen Fernsehformaten teilgenommen: Neben der schwulen Datingshow Prince Charming steht unter anderem auch Promi Big Brother und Kampf der Realitystars auf seinem TV-Lebenslauf. Doch steht dem gebürtigen Cloppenburger jetzt etwa der internationale Durchbruch bevor? Sam soll im Moment angeblich eine riesengroße Show im Ausland drehen!

Wie Bild erfahren haben will, entstehe gerade ein neues TV-Format, bei dem acht Reality-Sternchen aus verschiedenen Ländern gegeneinander antreten – und einer der Teilnehmer soll Sam sein! Die Dreharbeiten zu der neuen Show haben angeblich vor wenigen Tagen im Geheimen in Spanien begonnen. Bislang äußerte sich Sam aber noch nicht zu den Gerüchten.

Für den deutschen Influencer könnte das bislang namenslose Format aber eine große Plattform auf internationaler Ebene bieten. Die Sendung soll nämlich nach den Dreharbeiten nicht im TV, sondern bei einem international agierenden Streamingdienst abrufbar sein.



Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, Realitystar



Krick, Jens / ActionPress Sam Dylan, TV-Bekanntheit



Instagram / houseofdylan Sam Dylan, Reality-TV-Star





