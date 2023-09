Voll mit Brei: Kaley Cuoco teilt süßes Foto von Baby Matilda

Kaley Cuoco (37) kriegt gar nicht genug von ihrer Tochter! Im März dieses Jahres ist die The Big Bang Theory-Darstellerin zum ersten Mal Mutter geworden. Mit ihrem Partner Tom Pelphrey (41) durfte sie ein Mädchen namens Matilda auf der Welt begrüßen. Seitdem hält die stolze Neu-Mama ihre Fans im Netz mit Updates ihres Familienlebens auf dem Laufenden. Jetzt zeigt Kaley auch, wie das Füttern so läuft!

In ihrer Instagram-Story teilt die 37-Jährige einen putzigen Schnappschuss und gibt ihren Followern so einen Einblick in ihr Frühstücksritual. "Guten Morgen", steht auf dem Foto, auf dem Kaleys Tochter in ihrem Hochstuhl nach dem Essen zu sehen ist. Der Brei scheint der fünf Monate alten Matilda wohl gut geschmeckt zu haben – ihr Mund und das Lätzchen sind vollgekleckert. Das scheint ihr aber nichts auszumachen: Total happy strahlt die Kleine in die Kamera.

Dass der Alltag mit einem kleinen Kind nicht immer leicht ist, gab die Schauspielerin schon zuvor im Netz zu. Auch ihr Körper wurde etwas in Mitleidenschaft gezogen. "Einige von euch wissen vielleicht, dass ich diese schwere Handgelenks- und Handverletzung vom Tragen meines Babys habe. Das ist eine sehr ernste Sache", berichtete sie. Dabei handele es sich um das Karpaltunnelsyndrom.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuocos Tochter Matilda

