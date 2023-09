Mit fünf Jahren: Kelly Clarksons Tochter singt in neuem Song

Kelly Clarkson (41) bekommt süße Unterstützung. Die Sängerin ist stolze Mama von zwei Kindern. Mit ihrem Ex-Mann Brandon Blackstock (46) hat sie ihre Tochter River (9) und ihren Sohn Remington. Auch beruflich feiert sie große Erfolge, so unter anderem mit ihrer "The Kelly Clarkson Show". Musikalisch war es in den vergangenen Jahren ein wenig ruhiger geworden. Doch im Juni 2023 erschien ihr neues Album "Chemistry". Und darauf ist nicht nur Kellys Stimme zu hören.

Wie sie jetzt auf Instagram erzählt, ist die Kinderstimme zu Beginn des Songs "You Don't Make Me Cry" eine ganz besondere – nämlich die ihrer Tochter. River nimmt diesen Teil des Stückes auf, als sie gerade einmal zarte fünf Jahre alt ist. In einem Autotune-Mix ist zu hören, wie das Mädchen gefühlvoll vor sich hinträllert. Am Schluss erklingt die mittlerweile Neunjährige dann erneut und sagt die Worte: "The End."

Dass River das musikalische Talent ihrer Mutter erbte, zeigte sich auch bei einer von Kellys Shows. Bei TikTok kursierte ein Video, das die Moderatorin auf der Bühne des Planet Hollywood zeigte. Dort performte sie zusammen mit ihrem Nachwuchs das Lied "Heartbeat Song". Und das sorgte bei den Fans für Begeisterung. So lautete ein Kommentar: "Ich liebe die Performance und die Liebe, die sie füreinander empfinden."

Instagram / kellyclarkson Kelly Clarksons Kinder, August 2023

Getty Images Kelly Clarkson bei den Country Music Awards 2022

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern, 2022

