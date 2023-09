Nach Mädelsabend: Sophie Turner ist mit ihren Kids unterwegs

Sie kann also beides! Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass sich Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) nach vier gemeinsamen Ehejahren scheiden lassen. Derzeit bahnt sich ein kleiner Rosenkrieg an, da die Schauspielerin ihren Ex wegen der gemeinsamen Kinder verklagt. Sie wirft sie Joe vor, die Pässe der Kids für eine Ausreise aus den USA absichtlich zu behalten. Vom Scheidungsdrama lenkt sich die Beauty deswegen gerne mit ihren Freundinnen ab. Doch jetzt verbringt die zweifache Mama wieder Zeit mit ihren Kindern: Sophie war mit ihren Töchtern unterwegs.

Wie TMZ berichtet, war die Game of Thrones-Darstellerin am Freitag mit der dreijährigen Willa und der einjährigen Tochter, deren Namen noch nicht bekannt ist, in Manhattan unterwegs. Sophie schob ihre Mädels mit einem Kinderwagen durch die Stadt. Der Ausflug fand einen Tag nachdem die Beauty mit Joes Ex Taylor Swift (33) wieder einen Mädelsabend verbracht hatte, statt. Was wohl der Sänger dazu sagt, dass sich seine beiden Ex-Freundinnen mittlerweile so gut verstehen?

Bereits am Dienstagabend wurden die Powerfrauen dabei gesehen, wie sie ein Restaurant Arm in Arm verließen. Zwei Tage später trafen sie sich erneut und genossen zusammen ein Dinner im Restaurant. "Es schien so, als würde Sophie den Abend genießen", berichtete ein Insider vor Ort.

ActionPress Sophie Turner mit ihren Kids im September 2023

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im März 2022

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

