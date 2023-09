Nach Date-News: Pete Davidson und Madelyn genießen Kurztrip

Pete Davidson (29) und Madelyn Cline (25) genießen ihre Zeit zu zweit! Nach seiner Beziehung mit Kim Kardashian (42) bandelte der Comedian schnell mit der Schauspielerin Chase Sui Wonders (27) an. Doch nach nur wenigen Wochen fand die Liaison im August ein jähes Ende. Lange schien Pete der gescheiterten Beziehung nicht hinterherzutrauern: Seit neustem soll er die Ex von Chase Stokes (31) daten. Nun scheinen Pete und Madelyn mit einem Kurztrip ihre Romanze zu vertiefen!

Das berichtet jetzt Mail Online. Am Wochenende trat der 29-Jährige mit seiner Show "Pete Davidson Live" im The Chelsea auf – die Outer Banks-Darstellerin begleitete Pete kurzerhand nach Las Vegas. Die frisch Verliebten sollen während ihres Kurztrips in einer luxuriösen Suite eines angesagten Hotels übernachtet haben.

Ein Insider hatte gegenüber Us Weekly verraten, dass sich Pete und die 25-Jährige neuerdings öfter treffen. "Sie verbrachten die Nacht zusammen im Beverly Hills Hotel und frühstückten dort am nächsten Morgen zusammen", so der Informant. Weder Pete noch Madelyn äußerten sich bis dato zu ihrer vermeintlichen Romanze.

Anzeige

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Pete Davidson, Comedian

Anzeige

Getty Images Madelyn Cline, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de