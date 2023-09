So reagieren die Fans auf Fabi & Alessas "Love Island"-Exit!

Wie kommt der Exit von Fabi und Alessa bei den Fans an? Bei Love Island suchten die beiden nach der großen Liebe – und fanden schnell Gefallen aneinander. Doch in der gestrigen Folge war für die Turteltauben Schluss: Mit der Power of the Zuschauer wurden der Beamte und die BWL-Studentin rausgewählt. Doch was sagen die Promiflash-Leser zu Fabi und Alessas Exit?

Unter dem neusten Promiflash-Beitrag wird deutlich: Die meisten Leser freuen sich, dass die Islander das Format verlassen mussten! "Verdient, [ich] hätte die zwei nicht mehr ertragen" oder "Die Zuschauer merken eben, was nicht echt und ehrlich ist", kommentieren zwei User, während ein dritter jubelt: "Beste Entscheidung! Gut gemacht! Karma ist eine Bitch!" Andere sind wiederum traurig, dass der 25-Jährige rausgewählt wurde. "Fabi hat es nicht verdient... [Er] ist nur Anhang, weil sie unbeliebt ist" oder "Schade um Fabi...", schreiben etwa zwei Zuschauer.

Auch das "Love Island"-Voting machte deutlich, dass der Rauswurf von Fabi und Alessa keine große Überraschung war. Ein Post auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats zeigt, dass die beiden mit 53 Prozent weit vor den anderen Couples lagen. Jeanine und Angelo belegten wiederum mit 22 Prozent Platz zwei.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI Alessandra und Fabi, "Love Island"-Teilnehmer 2023

Anzeige

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI Fabi, "Love Island"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de