Jeanine-Zoff: "Love Island"-Alessa schiebt es auf Schnitt

Alessa erklärt ihre Sicht der Dinge. Bei Love Island hatte die Studentin für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Kürzlich musste sie dann mit ihrem Couple Fabi ausziehen – doch vorher hat es noch mit ihrer Konkurrentin Jeanine ordentlich gekracht. Der Grund: Alessa zog fies über sie her und betrieb übles Bodyshaming. Jetzt rechtfertigt Alessa ihre Aussagen im Nachhinein mit dem Schnitt!

"Ich sehe gerade zum ersten Mal die Folge von heute und wie das geschnitten ist. Es ist krank", wettert die 26-Jährige jetzt in ihrer Instagram-Story. Außerdem erklärt sie, dass sie sich bei Jeanine entschuldigt hatte, was offenbar nicht gezeigt wurde. "Ich hatte mich zwei- bis dreimal entschuldigt und gesagt, dass es ein Fehler war und es mir leidtut und es absolut nicht richtig war, was auch nicht gezeigt wurde. Ich hatte ihr dann gesagt, wenn sie ein Problem hat, soll sie bitte direkt auf mich zukommen", führt Alessa weiter aus.

Auch zu der Tortenschlacht, in der sie eine Klatsche von Jeanine kassiert hatte, äußert sie sich nochmals. Laut Alessa gab sie danach Vanessa (24) die Torte und machte eine Ansage, dass sie sich von ihr gewünscht hätte, dass sie mit ihr gesprochen hätte. Auch das wurde nicht ausgestrahlt, wie Alessa jetzt feststellt.

