Hate für "Love Island"-Auftritt: Alessa entschuldigt sich!

Alessandra zeigt Reue! Die Schweizerin hatte bei Love Island in diesem Jahr nach der großen Liebe gesucht. Einen Partner fand sie zwar schnell in Fabi – doch bei den Zuschauern kam sie hingegen nicht gut an. Besonders ihre fiesen Kommentare gegen Mitstreiterin Jeanine sorgten für Unmut und schlussendlich auch dafür, dass das Couple aus der Show flog. Nach ihrem Exit meldet sich Alessa jetzt zu Wort und entschuldigt sich.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Blondine am Dienstag ein Statement, in dem sie um Verzeihung bat. "Mir ist bewusst, dass Bodyshaming absolut nicht in Ordnung ist und ich habe meinen Fehler eingesehen. Ich habe mich dafür mehrmals bei Jeanine entschuldigt", schrieb sie und ergänzte: "Ich möchte mich auch hiermit bei allen entschuldigen, welche sich durch meine Aussagen verletzt gefühlt haben!"

Einen letzten Seitenhieb gegen Jeanine konnte sich Alessa aber dennoch nicht verkneifen. "Es ist nicht einfach, wenn du einfach nur glücklich sein willst und da aber eine Person ist, die jede Gelegenheit nutzt, um dein Couple zu sprengen", klagte die Studentin. Was sagt ihr zu der Entschuldigung? Stimmt unten ab.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Alessandra und Fabi bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI Alessa bei "Love Island"

Anzeige

RTLZWEI/ Magdalena Possert Fabi und Jeanine bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de