So geht es Fabi und Alessa nach ihrem "Love Island"-Rauswurf

Fabi und Alessandra müssen das Geschehene erst mal verarbeiten. Vor zweieinhalb Wochen waren die beiden in die Love Island-Villa eingezogen – zwischen ihnen funkte es sofort. Ihre Beziehung wurde allerdings immer wieder von Eifersuchtsszenen gestört. Besonders Alessa kam bei den Zuschauern nicht sonderlich gut an. Deswegen wurde das Paar von den Fans aus der Show gewählt. Promiflash verraten Fabi und Alessa ihre Gedanken dazu.

"Es waren gemischte Gefühle. Es war auf der einen Seite ganz cool, dass wir rauskommen und dann wieder das normale Leben haben [...], aber natürlich will man verstehen, wieso die Zuschauer so entschieden haben", erklärt Fabi im Promiflash-Interview, wie er den Rauswurf empfunden hat. Genauso ging es auch Alessa: "Drinnen haben wir ja noch nicht verstanden, was hier draußen so vor sich geht. [...] Deshalb war es erst mal gut, nach draußen zu kommen, anzukommen und sich der Realität zu stellen."

Außerhalb der Villa sind die beiden jetzt aber ganz zufrieden. "Eigentlich geht es uns sehr gut. Wir haben die erste Nacht gut überstanden", erzählt Fabi Promiflash. Beide seien froh, wieder einen normalen Alltag beginnen zu können und die Bubble hinter sich zu lassen. Gegen die negativen Kommentare, die es in den sozialen Medien erreichen, will das Paar fest zusammenhalten.

