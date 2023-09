Kein Funke bei "Love Island": Ist Angelo traurig über Exit?

Angelo nimmt es sportlich! Seit über zwei Wochen suchen einige heiße Singles bei Love Island nach ihrem Traum-Couple. Das Lager lichtet sich aber langsam – denn bereits zwei Mal schlug The Power of the Zuschauer zu. Alessandra und Fabi mussten bereits nach Hause abreisen. Nun erwischt es auch Jeanine und Angelo. Promiflash hat bei dem Kölner nachgehakt. Wie geht es ihm nach dem Rauswurf?

Im Interview mit Promiflash reflektiert Angelo seinen Exit. "Ich glaube, das war ein knappes Ding zwischen Vani, Hannes, mir und Jeanine. Rechen muss man bei 'Love Island' jederzeit damit", erklärt der 34-Jährige. Er könne aber nachvollziehen, dass die Zuschauer sie letztlich rauswählten. "Es geht in der Show um Couples und da bei mir und Jeanine kein Match vorhanden war, waren wir auch kein richtiges Couple", räumte Angelo abschließend ein.

Auch Jeanine stand im Plausch mit Promiflash bereits Rede und Antwort. Die Beauty hatte schon eine Vorahnung, dass sie nicht mehr lange in der griechischen Villa bleiben wird. "Ich habe mit dem Rauswurf gerechnet, weil Angelo und ich uns gut verstanden haben, aber Richtung Beziehung hat sich bei uns einfach nichts entwickelt", verrät die zahnmedizinische Fachangestellte.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Instagram / zoppo.angelo Angelo, "Love Island"-Kandidat 2023

RTL II Die "Love Island"-Kandidaten beim Exit-Voting

Instagram / jeanineee_ Jeanine, "Love Island"-Kandidat 2023

