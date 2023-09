Aus die Maus: Dieses "Love Island"-Couple fährt nach Hause!

The Power of the Zuschauer hat wieder mal entschieden! In der aktuellen Staffel von Love Island dürfen die Fans so viel mitentscheiden wie noch nie zu vor. So wurde per Voting bereits ein echter Hammer entschieden: Alessandra und Fabi mussten die griechische Villa verlassen – sie hatten nicht gerade Sympathiepunkte gesammelt. Kurz vor dem großen Finale steht der nächste Exit an – und diese beiden trifft es!

Aus die Maus für diese beiden! An der Feuerstelle müssen Jeanine und Angelo sowie Hannes und Vani (24) zittern. Die Zuschauer kicken Jeanine und Angelo raus – sie hatten bei der vergangenen Paarungszeremonie ein Freundschafts-Couple gebildet. Zwischen der Blondine und dem Heizungstechniker war der Funke einfach nicht über gesprungen. Unter Tränen lassen Jeanine und Angelo die anderen Couples zurück.

Über ihren Exit zeigen sich die beiden Kuppelshow-Teilnehmer jedoch nicht sonderlich überrascht. "Ich habe mit dem Rauswurf gerechnet, weil Angelo und ich uns gut verstanden haben, aber Richtung Beziehung hat sich bei uns einfach nichts entwickelt", gesteht Jeanine gegenüber Promiflash.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

