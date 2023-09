"Love Island"-Alessandra möchte sich mit Jeanine aussprechen

Alessandra zeigt Reue. Die Studentin hat bei Love Island ein Auge auf Fabi geworfen – ebenso wie ihre Konkurrentin Jeanine. Ihr Verhältnis zueinander war deswegen von Anfang an angespannt. Doch Alessandra machte Jeanine nicht nur eine Kampfansage, dass sie die Finger von ihrem Couple lassen soll, sondern zog auch noch über ihren Körper her. Es kam zum Streit, aber nicht wirklich zu einer Versöhnung, da Alessandra die Sendung dann verlassen musste. Möchte sie sich später noch mal mit Jeanine aussprechen?

Gegenüber Promiflash stellt die Zürcherin klar: "Ich habe mich mehrmals bei ihr entschuldigt." Das sei jedoch nicht ausgestrahlt worden, was sie sehr schade findet. Denn dann sei einiges für den Zuschauer verständlicher gewesen. "Auf jeden Fall hatte ich in der Villa vor, [...] ihr in einer ruhigen Situation nahezulegen, [...] dass es mir leidgetan hat, es mir immer noch leidtut und es keine Rechtfertigung dafür ist, dass ich diese Aussage getätigt habe", betont sie. Sobald die Show auch für Jeanine vorbei ist, wolle sie das Ganze persönlich mit ihr klären: "Dass man da einfach rein ist, wir beide nach vorne schauen und das hinter uns lassen können."

Dass Jeanine auch an Fabi interessiert war, habe Alessa an sich nicht gestört: "Das gibt es ja auch im normalen Alltag. Es war, glaube ich, einfach die Gesamtsituation. Man hat gemerkt, wie immer wieder gestichelt wurde, versucht wurde, uns zu trennen." Deswegen sei ihr das Ganze dann auch so nahegegangen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Love Island, RTLZWEI Jeanine und Alessa bei "Love Island"

RTLZWEI / Magdalena Possert Jeanine und Fabi bei "Love Island" 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Fabi und Alessandra bei "Love Island"

