Gute Freundinnen? Caro Daur hängt mit Hailey Bieber ab!

Was geht denn da ab? Caro Daur (28) landet zurzeit vor allem aufgrund ihrer prominenten Bekanntschaften in den Schlagzeilen. Das deutsche Model war einige Zeit mit dem Moderator Tommi Schmitt (34) in einer Beziehung gewesen. Doch ihre Liebe hielt nicht. Danach wurde der Laufstegschönheit eine Liebelei mit dem Milliardärssohn Frédéric Arnault nachgesagt. Zuletzt machte sie mit Prinzessin Eugenie (33) Urlaub in Kenia. Nun scheint Caro eine neue berühmte Freundin zu haben!

Die Rede ist von niemand Geringerem als Hailey Bieber (26), der berühmten Frau von Justin Bieber (29). Auf ihrem TikTok Account postet Caro zwei kurze Clips mit dem Model. Während sie sich in einem der beiden Videos schminken, posen sie im zweiten vergnügt und spielerisch miteinander und grinsen verschmitzt in die Kamera. Dazu schreibt Caro: "Wenn 'bring deinen Freund mit' nicht enttäuscht".

Die Fans in den Kommentaren können es kaum fassen und sind hellauf begeistert: "Das Duo, von dem wir nicht wussten, dass wir es brauchen", "Ich war kurz ohnmächtig" und "Ich habe mich gerade gefragt, ob ich mir das nur einbilde" sind nur einige der vielen entzückten Kommentare unter dem Kurzvideo.

Anzeige

Getty Images Caro Daur, Model

Anzeige

Getty Images Hailey Bieber, Model

Anzeige

Getty Images Caro Daur, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de