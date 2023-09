Rührende Story: Linus bringt "The Voice"-Coaches zum weinen!

Ein weiterer rührender Moment begeistert die The Voice of Germany-Zuschauer. Seit vergangener Woche läuft die 13. Staffel der beliebten Castingshow wieder im TV. Auf den roten Drehstühlen sitzen in diesem Jahr Giovanni Zarrella (45), Bill (34) und Tom Kaulitz (34), Shirin David (28) und Ronan Keating (46). Und für die gibt es nun einen echten Gänsehautmoment: Linus Nehring rührt die Coaches mit seiner Performances zu Tränen!

In der Folge vom Freitag tritt der 19-Jährige nervös vor die Drehstühle. Schon vorab erzählt der Niedersachse seine bewegende Geschichte: Er litt früher an Depressionen und zweifelte zudem an seinem Können. Doch sein Auftritt beweist, wie gut Linus ist: Mit seiner Klavierversion von Dermot Kennedys (31) "Kiss Me" haut er alle Coaches um – und bekommt einen Viererbuzzer! Das kann Linus kaum fassen und schüttelt weinend den Kopf.

Besonders Shirin ist von der emotionalen Performance sehr gerührt und hat noch bei den letzten Tönen Tränen in den Augen – die verschwinden jedoch, als sich Linus für das Team der Rapperin entscheidet. Und auch die Zuschauer sind von diesem Moment sehr bewegt. "Gänsehaut", schreibt ein User auf der Plattform X, ein anderer lobt Linus zudem: "Diese Stimme hat Potenzial für eine große Karriere! Wow! Richtig stark!"

