"Nur wir": Matthias Schweighöfer teilt süßes Foto mit Ruby

Sie genießen die Zweisamkeit! Matthias Schweighöfer (42) ist einer der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands und hat mit Ruby O. Fee (27) eine Gleichgesinnte an seiner Seite. Die beiden hatte sich bereits 2014 kennenlernt, aber erst vor vier Jahren funkte es so richtig. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und haben sogar schon zusammen in einer großen US-Netflix-Produktion mitgespielt. Wie happy die beiden sind, macht Matthias jetzt mit einem neuen Pärchenbild deutlich!

Auf Instagram postet der Produzent einen neuen Schnappschuss. "Nur wir... und ein Moped", schreibt er unter die Aufnahme, auf der die beiden auf besagtem kleinem Motorrad sitzen. Die 27-Jährige kuschelt sich dabei von hinten an ihren Partner und legt ihm vertraut den Arm um den Bauch. Die beiden machen einen superglücklichen Eindruck und scheinen ihre Spritztour zu zweit sehr zu genießen.

Das Paar könnte offenbar gar nicht glücklicher sein. Das wird auch in Matthias' Story klar: Unter einem Repost eines Videos seiner Liebsten, das sie bei einem Covershooting zeigt, schwärmt der "Heart of Stone"-Darsteller ganz begeistert: "Einen Tusch auf Ruby! Ich liebe diese Frau. So stolz!"

Anzeige

Getty Images Mathias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Anzeige

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de