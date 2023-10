Letztes Album! Ozzy Osbourne hat nach Operation große Pläne

Ozzy Osbourne (74) will noch ein letztes Mal durchstarten! Der Rocker ist bereits seit den Siebzigerjahren ein fester Bestandteil der Musikbranche und kaum aus dieser wegzudenken. In den vergangenen Jahren musste der Brite aber pausieren – er kämpfte mit zahlreichen gesundheitlichen Problemen. Zuletzt stand eine erneute OP am Rücken an. Doch nach dem Eingriff will Ozzy zurück ins Studio und ein letztes Album rausbringen!

Im Gespräch mit dem Magazin Metal Hammer verrät der Mann von Sharon Osbourne (70) seine Pläne: "Ich mache mich fit... Ich will noch ein Album machen und dann wieder auf Tour gehen!" Er habe jedoch keine Eile und wolle sich erst richtig von der Operation erholen. "Ich habe keine Schmerzen mehr, aber kann noch nicht wieder richtig laufen", erklärt er.

Das musikalische Comeback ihres Idols dürfte Ozzys Fans total freuen – zuletzt hatte der Rockstar nämlich einige Auftritte absagen müssen. Seine Bewunderer machten sich zudem große Sorgen um den 74-Jährigen, nicht zuletzt, weil er vor einigen Wochen noch im Rollstuhl gesichtet wurde.

Getty Images Sharon und Ozzy Osbourne in Beverly Hills, 2015

Getty Images Ozzy Osbourne, Musiker

MEGA Ozzy Osbourne im Januar 2023

