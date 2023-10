Security lässt Brooklyn Beckham und Nicola nicht in Edelclub

Auch Brooklyn Peltz-Beckham (24) bekommt mal ein Nein zu hören! Wie viele andere Promis ist der Sohn David (48) und Victoria Beckham (49) derzeit in Paris – denn dort findet die alljährliche Paris Fashion Week statt. Gemeinsam mit seiner Frau Nicola (28) hatte der Fotograf dort schon einige Laufstegshows besucht. Die anschließenden Afterpartys sind natürlich ebenso ein Muss für die Reichen und Schönen. Doch nicht für Brooklyn und Nicola – die zwei wurden jetzt von der Security nicht in den Club gelassen!

Wie Essentially Sports berichtet, fand am Donnerstag eine große Promiparty im legendären Raspoutine-Club statt. Auch Brooklyn und seine Frau wollten den Edelschuppen besuchen – doch Pustekuchen: Denn das Paar wurde allem Anschein nach von den Sicherheitsleuten abgewiesen! Der Künstler soll anschließend noch mit dem Security diskutiert haben. Dieser wollte das Duo aber offenbar dennoch nicht reinlassen, sodass die zwei wieder gingen.

In Paris sind Brooklyn und Nicola erneut nicht alleine unterwegs. Auch ihre gute Freundin Selena Gomez (31) schmeißt sich in dort aktuell ins Getümmel. Die drei verbringen in den vergangenen Monaten eine Menge Zeit zusammen – im Sommer hatten die Eheleute sogar mit der Musikerin Urlaub gemacht.

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz-Beckham im März 2023

Brooklyn Peltz Beckham

Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham und Selena Gomez, 2023

