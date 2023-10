Wem gönnen "Love Island"-Aussteiger am meisten den Sieg?

Das große Love Island-Finale rückt immer näher! Seit fast drei Wochen wollen die Singles in Griechenland die große Liebe finden – und das Preisgeld von 50.000 Euro gewinnen. Doch für einige war schon vor dem großen Finale Schluss: Fabi und sein "Love Island"-Crush Alessa wurden von den Zuschauern rausgewählt, bei Derryl und Jan scheiterte es an einem fehlenden Couple. Doch wem gönnen Fabi, Alessa und Co. jetzt den Sieg? Promiflash hakt nach!

Der 25-Jährige und die BWL-Studentin sind sich im Promiflash-Interview sofort einig. "Wir haben alle ganz doll lieb, aber unser allergrößter Wunsch ist Luca und Jenny", erklären Fabi und Alessa. Aber auch von Leon und Laura seien die beiden begeistert. Auch Derryl sieht die Hotelfachfrau und den 27-Jährigen auf dem Siegertreppchen. "Die passen sehr gut zusammen. [...] Sie sind lustig, sie harmonieren gut zusammen. Sie sehen beide toll aus", begründet der Muskelprotz seine Entscheidung.

Jan hingegen ist Fan von Leon und Laura – vor allem zu der 23-Jährigen hatte Jan einen guten Draht. "Die ist schon sehr offen und kommunikativ und extrem lustig und so schätze ich den Leon einfach auch ein. Deswegen habe ich bei den beiden eigentlich ein richtig gutes Gefühl", erklärt der 27-Jährige im Promiflash-Interview. Die Chancen von Hannes und seinem Couple Vani (24) schätzt er hingegen nicht so hoch. "Ich denke, die kennen sich nicht so gut", so Jan.

RTLZWEI Alessa und Fabi bei "Love Island"

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

RTL II Leon und Laura bei "Love Island" 2023

