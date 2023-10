Diesem "Love Island"-Paar gönnt ihr den Sieg am meisten!

Heute Abend wird es richtig spannend! Drei Wochen lang konnten die Fans Hannes Mörl, Fabi (25), Alessa und Co. bei der Suche nach der großen Liebe in der Love Island-Villa begleiten. Am Schluss setzen sich Laura und Leon, Jenny und Luca sowie Evi und Leandro durch und stehen im Finale. Doch welches der drei Couples soll sich den Sieg und damit das Preisgeld holen? Die Promiflash-Leser sind sich relativ einig!

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage stimmten 1.159 Leser [Stand: 2. Oktober, 16:00 Uhr] darüber ab, welches Paar der Favorit für den Sieg ist. 690 Votes, also 47,3 Prozent, sehen Jenny und Luca als bestes Couple und Gewinnerpärchen. Mit 37,1 Prozent (541 Stimmen) landen Leon und Laura auf Platz zwei. Evi und Leandro schneiden schlechter ab: Nur 15,6 Prozent gönnen ihnen den Sieg.

Unter einem Promiflash-Beitrag wird ebenfalls heiß über das Siegercouple diskutiert. "Leon und Laura, Jenny will nur die Kohle und weiß überhaupt nicht, was eine Beziehung ist", ist sich ein User sicher. "Wenn überhaupt, dann sollen Leon und Laura gewinnen", stimmt ihm ein weiter zu. "Jenny und Luca sind ein Traumpaar", meint allerdings ein anderer.

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca, "Love Island"-Kandidaten 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island" 2023

RTLZWEI Leandro und Evi, "Love Island"-Couple

