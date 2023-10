Kelsea Ballerini ist ein Fan von Taylor Swifts neuer Liebe!

Taylor Swift (33) und Travis Kelce (33) haben ein Fangirl! Die erfolgreiche Musikerin soll seit einigen Wochen einen neuen Mann an der Angel haben. Ihr Auserwählter: der NFL-Star und zweifacher Super Bowl-Gewinner Travis. Zahlreiche Aufnahmen zeigten die beiden zuletzt ziemlich verturtelt und auch der Sportler sprach bereits offen über das Kennenlernen. Und mit ihrer aufkeimenden Romanze begeistern die zwei auch Kelsea Ballerini (30).

Die Musikerin kennt den Tight End der Kansas City Chiefs bereits von einer gemeinsamen Teilnahme an Saturday Night Live. Im Interview mit Extra erklärt die Sängerin bei den People's Choice Country Awards: "Ich habe damit nichts zu tun, aber ich liebe Travis. Ich liebe Taylor. Wir standen uns viele Jahre sehr nahe. Ich möchte, dass sie glücklich sind!" Die Blondine versichert, die zwei zu unterstützen.

Kelsea freut sich also für ihre langjährige Wegbegleiterin. Und auch die "Miss Me More"-Interpretin selbst ist derzeit glücklich vergeben: Seit Anfang des Jahres ist sie offiziell mit Chase Stokes (31) zusammen. Gemeinsam mit dem Outer Banks-Star zeigte sich Kelsea Anfang September noch ganz verliebt auf dem roten Teppich in Venedig.

Anzeige

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Anzeige

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de