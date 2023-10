Lappen weg? Liam Payne hat ziemliche Probleme mit dem Gesetz

Hat er es zu weit getrieben? Als ehemaliges Mitglied der britischen Boyband One Direction erlangte Liam Payne (30) weltweit Bekanntheit. In den vergangenen Jahren war er vor allem auch als Solo-Künstler unterwegs – und das nicht weniger erfolgreich. Doch nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit privaten Angelegenheiten sorgt der Sänger regelmäßig für Schlagzeilen. So wie auch jetzt wieder: Wegen zu schnellem Fahren droht Liam nun ein Fahrverbot.

Nachdem der 30-Jährige mit seinem Pick-up ausgerechnet in einer 30er-Zone mit einer Geschwindigkeit von 43 km/h erwischt wurde, zieht das nun Konsequenzen mit sich. Wie Evening Standard berichtet, gehe das wohl aus den entsprechenden Gerichtspapieren hervor. Demnach werde Liam schon in der nächsten Woche zu einem sechsmonatigen Fahrverbot verurteilt. In einem Schreiben an ein Londoner Gericht heißt es seitens des "For You"-Interpretens: "Ich habe das Tempolimit nicht beachtet und entschuldige mich für meine Raserei." Ob dem Musiker nun wirklich die Entziehung seines Lappens blüht, bleibt abzuwarten.

Bereits seit längerer Zeit scheint es nicht optimal für Liam laufen zu wollen. Aus gesundheitlichen Gründen hatte er seine geplante Tour absagen müssen. "Schweren Herzens muss ich euch mitteilen, dass wir keine andere Wahl haben, als meine bevorstehende Tournee durch Südamerika zu verschieben. In der vergangenen Woche lag ich mit einer schweren Niereninfektion im Krankenhaus", hatte er auf Instagram mitgeteilt.

