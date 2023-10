Name von Joshua Jackson und Jodies Tochter wurde enthüllt

Jetzt kommt ein neues Detail ans Licht! Am Montag wurde bekannt, dass sich Jodie Turner-Smith (37) von ihrem Mann Joshua Jackson (45) scheiden lässt. 2019 hatte sich das Paar das Jawort gegeben und nur wenige Monate später kam ihr einziges Kind zur Welt. Wie ihre Tochter heißt, hatten die Schauspieler jedoch nie verraten – bis jetzt. Inmitten der Scheidung taucht ein Dokument auf, das den Namen von Jodie und Joshuas Tochter enthüllt!

Wie People berichtet, hört die Dreijährige auf den Namen Juno Rose Diana Jackson. Dieser soll in Gerichtsdokumenten, die dem Magazin vorliegen, aufgetaucht sein. In einem Interview im Oktober vergangenen Jahres war die Kleine von Joshua als Janie bezeichnet worden, was möglicherweise ein Spitzname ist.

Die Trennung der beiden Filmstars kam überraschend. Ende des vergangenen Jahres schwärmte die "Queen & Slim"-Darstellerin nämlich noch von ihrem Mann. "In der Vergangenheit mussten sich Frauen immer zwischen einer großartigen Mutterrolle und einer großartigen Karriere zu entscheiden. Josh hat immer versucht, dafür zu sorgen, dass ich all die Unterstützung bekomme, die ich brauche, damit ich beides tun kann", erzählte Jodie im Interview mit Bustle.

Anzeige

LRNYC / MEGA Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson im Januar 2021

Anzeige

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith im September 2023

Anzeige

Getty Images Jodie Turner-Smith, Schauspielerin

Anzeige

Wie findet ihr den Namen von Jodie und Joshuas Tochter? Er gefällt mir wirklich gut! Nicht ganz mein Geschmack... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de