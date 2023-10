Trennung nach 27 Jahren: Hugh Jackman datet wohl wieder!

Hugh Jackman (54) will offenbar nicht alleine sein! Vor rund einem Monat war die überraschende Nachricht bekannt geworden, dass er und seine Frau Deborra-Lee Furness (67) sich nach 27 Jahren Ehe getrennt haben. Für ihre zwei gemeinsamen Kinder wollen die Schauspieler zwar weiterhin eng befreundet bleiben – dennoch soll der "Wolverine"-Darsteller sehr unter der Trennung leiden. Trotzdem will Hugh sich direkt ins Datingleben stürzen!

Wie ein Insider New Idea berichtet haben soll, ist Hugh bereits auf der Suche nach einer neuen Partnerin. "Wieder Liebe zu finden, ist eine seiner größten Prioritäten", behauptet die Quelle. Deswegen würden seine Freunde auch erwarten, dass der 54-Jährige bald wieder heiratet: "Er ist ein so weichherziger Mensch und wird sich wahrscheinlich in das erste Mädchen verlieben, das ihm ins Auge fällt." Anscheinend würden auch schon zahlreiche Frauen Schlange stehen, um Hugh kennenzulernen.

Ein anderer Informant erzählte bereits, dass Hugh sich nach der Trennung nicht verkriechen, sondern sich aktiv ablenken wolle. "Hugh hat sich wieder in die Arbeit gestürzt, aber nicht, ohne sich weiterhin Zeit für sich selbst zu nehmen. Er macht lange Wanderungen in der Wildnis und trifft sich mit seinen Freunden", erklärte er. Der frischegebackene Single wolle das Leben jetzt "in vollen Zügen" genießen.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im September 2022

Instagram / thehughjackman Hugh Jackman, Schauspieler

