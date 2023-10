Zusammenbruch: RHOBH-Star Brandi Glanville im Krankenhaus

Wie steht es um ihre Gesundheit? Brandi Glanville (50) erlangte durch die Serie The Real Housewives of Beverly Hills Bekanntheit. Gesundheitlich scheint der TV-Star allerdings immer wieder Rückschläge einstecken zu müssen. Im August 2021 wurde der Social-Media-Star wegen eines infektiösen Spinnenbisses in ein Krankenhaus eingeliefert. Ihr drohte sogar eine Amputation der Hand. Nun gibt es erneut Grund zur Sorge: Brandi hatte wieder einen Klinikaufenthalt.

"Ich bin heute Morgen zu Hause zusammengebrochen und mein Sohn musste 911 um Hilfe rufen!", teilte Brandi ihren Fans auf Twitter mit und meinte weiter: "Ihr habt keine Ahnung, mit wie viel Stress ich zu kämpfen habe." Sie verriet zwar nicht, was zu ihrem Zusammenbruch führte, es scheint allerdings so, als ob der TV-Star einen Tag später bereits entlassen wurde. Sie postete nämlich in ihrer Instagram-Story ein Foto, das wohl zu Hause aufgenommen wurde. Auf dem Bild sitzt sie im Bett und hält ein Glas Champagner in der Hand.

Brandi hat aber auch schon einige negative Schlagzeilen hinter sich. Anfang des Jahres hatte sie für "The Real Housewives Ultimate Girls Trip" vor der Kamera gestanden. Dort war die Blondine beschuldigt worden, ihre Cast-Kollegin Caroline Manzo in betrunkenem Zustand sexuell belästigt zu haben. Daraufhin hatte sie das Format vorzeitig verlassen müssen.

Getty Images Brandi Glanville, Dezember 2018

Getty Images Brandi Glanville, TV-Star

Getty Images Brandi Glanville, Oktober 2019

