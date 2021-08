Die Fans sorgen sich um Brandi Glanville (48)! Die in Sacramento geborene Beauty, die durch Reality-TV-Shows wie The Real Housewives of Beverly Hills bekannt wurde, hat sich über die Jahre eine ansehnliche Followerschaft auf Social Media aufgebaut. Regelmäßig teilt die zweifache Mutter Eindrücke aus ihrem Leben mit ihren Abonnenten. Doch nun hatte die Blondine schockierende Neuigkeiten für ihre Community. Die TV-Persönlichkeit offenbarte, dass sie sich aktuell wegen einer ernsten Infektion im Krankenhaus befindet.

Auf Instagram teilte die 48-Jährige nun ein Selfie aus dem Krankenbett, auf dem sie auch ihre geschwollene Hand präsentierte. "Ja ich wurde gestern ins Krankenhaus eingeliefert und ich habe erstaunliche Ersthelfer, die sich um mich kümmern!", schrieb die Sharknado-Darstellerin zu dem Schnappschuss. Die "My Kitchen Rules"-Kandidatin fuhr fort, dass die Ärzte nicht sicher seien, womit sie es zu tun haben, jedoch werde vermutet, dass es sich um einen infektiösen Spinnenbiss handeln könnte.

Bereits zuvor hatte die Ex-Frau von Eddie Cibrian (48) via Twitter zwei Aufnahmen geteilt, auf denen deutlich zu erkennen war, wie sehr ihre Hand angeschwollen war. Mit dem zweiten Foto hatte Brandi schließlich verraten, wie ernst die Infektion wirklich sei. "[Ich habe] einen infektiösen Biss irgendeiner Art (nicht menschlich) und verbring[e] meinen Tag in der Notaufnahme. Ich wollte gehen, aber sie sagten, ich könnte ein Körperteil verlieren", verriet die ehemalige Celebrity Big Brother-Teilnehmerin schließlich.

Anzeige

Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im August 2021

Anzeige

Twitter / BrandiGlanville Brandi Glanvilles geschwollene Hand im August 2021

Anzeige

Instagram / brandiglanville Brandi Glanville im August 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de