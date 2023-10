Findet Denise Hersing Lorik in der Beziehung zu unreif?

Das stört sie an ihrem Freund! Denise Hersing (27) und Lorik Bunjaku (27) sind seit einiger Zeit ein Paar. Bei Bachelor in Paradise hatten sie sich kennen und lieben gelernt. Danach verloren sie allerdings den Kontakt, bis sie bei Ex on the Beach dann wieder aufeinandertrafen. Das Hin und Her zieht sich durch ihre Beziehung – Temptation Island V.I.P. soll das jetzt ändern. Dort plaudert die Beauty allerdings ein Detail über die Partnerschaft aus: Ist Lorik für Denise etwa nicht reif genug?

"Ich habe das Gefühl, dass ich im Kopf schon weiter vorangeschritten bin, was die Beziehung und auch gemeinsame Zukunftsvorstellung angeht als Lorik", plaudert die Influencerin gegenüber Promiflash aus. "Er lebt eher im Moment und tut so, als wären die nächsten Schritte einer Beziehung noch ganz, ganz fern, dabei stehen die großen Zukunftsthemen wie zusammenziehen etc. schon vor der Tür", stichelt sie. Deswegen sei Denise der "reifere Part", der Grenzen kenne und Lorik auch mal belehre.

Auch was das Party-Verhalten angeht, tickt der Mannheimer ein bisschen anders als seine Freundin. Deswegen hat die Blondine auch eine Regel aufgestellt: "Entweder wir gehen zusammen feiern oder er geht gar nicht mehr feiern." Doch selbst wenn sie gemeinsam ausgehen, fühle sich die 27-Jährige vernachlässigt, da ihr Liebster oft von Frauen angesprochen werde.

