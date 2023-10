Bald 75: Das sind die Geburtstagspläne von König Charles

Schmeißt König Charles III. bald eine fette Party? Der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) hat im vergangenen Jahr viele Hoch- und Tiefpunkte erlebt. Nach dem Tod seiner Mutter wurde er offiziell zum König ernannt. Wenige Monate später fand eine aufwendige Krönungszeremonie statt. Doch ihn ereilte auch immer wieder die Trauer über ihren Verlust. Außerdem gilt das Verhältnis zu seinem Sohn Harry (39) nach wie vor als ziemlich angespannt. Bald hat er aber wieder einen Grund zur Freude. Charles feiert in fünf Wochen seinen 75. Geburtstag – und das sind seine Pläne!

Der Nachrichtenagentur spot on news zufolge möchte das britische Staatsoberhaupt am Tag vor seinem Geburtstag im Rahmen seiner Wohltätigkeitsorganisation The Prince's Foundation Gleichaltrige zum Tee einladen. Menschen, die in diesem Jahr 75 Jahre alt werden sowie Organisationen, die im Jahr 2023 ihr 75-jähriges Bestehen feiern, können dafür seit Montag online nominiert werden. Ob Charles selbst vor Ort sein wird, ist bisher aber unklar.

Charles' Ehefrau Camilla hatte ihren 75. Geburtstag bereits im Juli 2022 gefeiert. Wie Hello! berichtete, hatte sie jedoch nur ein kleines Dinner geplant, zu dem der engste Kreis der Königsfamilie eingeladen war. Ihr Plan lautete: "Weniger ist mehr."

Charles III. im Juli 2022 in Rhondda

König Charles im Dezember 2022 in London

König Charles und seine Frau Camilla im September 2023 in Bordeaux

