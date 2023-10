Tante von Sohn Prince: Tristan Thompson ist schlechter Papa!

Kümmert Tristan Thompson (32) sich nicht um seinen Erstgeborenen? Der Basketballer hat insgesamt vier Kinder: 2016 bekam er seinen ersten Sohn Prince gemeinsam mit Jordan Craig, dann die Kinder True (5) und Tatum (1) mit Khloé Kardashian (39). Aus seiner Affäre mit Maralee Nichols stammt Sohn Theo. Die Kardashians schwärmen immer wieder von den Vaterqualitäten des Sportlers. Doch Prince' Tante sieht das definitiv anders.

"Es war so schwer, sich nicht zu äußern und aus Respekt vor der Privatsphäre meiner Schwester habe ich es seit über sieben Jahren nicht getan, aber das ist einfach zu viel", beginnt Jordans Schwester Kai Cyre auf Instagram ihren wütenden Post. Sie könne es nicht mehr ertragen, dass Tristan True und Tatum so viel Aufmerksamkeit gebe, aber kein echter Vater für ihren Neffen sei: "Die Tatsache, dass er andere Kinder zur Schule und zu Aktivitäten in derselben Stadt mitnehmen kann, aber seinen eigenen Sohn nie sieht oder mit ihm spricht, es sei denn, es handelt sich um eine Party oder einen geplanten Fototermin, ist entsetzlich und unentschuldbar."

Tristan zahle zudem seit Langem keinen Unterhalt oder das Schulgeld für Prince – er wisse nicht mal, wo sein Sohn zur Schule gehe! "Tristan, du bist kein guter Vater, wenn du nicht für alle deine Kinder ein guter Vater sein kannst", wendet Kai sich direkt an den Sportler. Und auch für Khloés Schwester Kim (42), die Tristan immer wieder verteidigt, hat sie eine Nachricht: "Ich will nicht glauben, dass du unsensibel gegenüber der Tatsache bist, dass er seine Kinder buchstäblich ignoriert."

