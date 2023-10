Brooklyn Beckham und Nicola Peltz arbeiten an eigener Serie

Wie der Vater, so der Sohn! Vor wenigen Tagen sorgte David Beckham (48) mit seiner Doku beim Streamingdienst Netflix für Schlagzeilen. Die vierteilige Serie stellt sich schon jetzt als internationaler Erfolg heraus. Offenbar scheint das auch nicht spurlos an dessen Sohn Brooklyn (24) vorbeigegangen zu sein. Der soll nämlich mit seiner Frau Nicola Peltz (28) gerade intensiv an einer eigenen Serie arbeiten: Wird das Leben von Brooklyn und Nicola etwa auch bald verfilmt?

"Brooklyn und Nicola sind leidenschaftlich daran interessiert, ihre wahre Beziehung hinter den Schlagzeilen zu zeigen", berichtet ein Insider gegenüber Mirror. Offenbar soll es auch schon in eine konkrete Richtung gehen: "Die weitere Familie wird nicht wirklich involviert sein. Ihr Ziel ist es, die beiden als ihre eigene Marke zu profilieren, wie eine Art Posh und Becks der Neuzeit. Sie sondieren die Möglichkeiten und die Netflix-Bosse haben bereits ihr Interesse bekundet."

Nicola und Brooklyn wollen also ihre Beziehung zeigen, wie sie wirklich ist und nicht, wie sie in den Schlagzeilen herüberkommt. Erst vor wenigen Tagen kassierte das Paar ein paar negative Kommentare, weil Turtelfotos für jede Menge Gesprächsstoff sorgten. Eigentlich wollte die Schauspielerin ihrem Schwiegerpapa zur Premiere gratulieren, doch die Bilderreihe wirkt für viele Follower unpassend. "Sehr seltsame Fotos, um deinem Schwiegervater zu gratulieren" und "Entfolgt. Sorry, superseltsam" sind nur einige der kritischen Stimmen unter dem Instagram-Beitrag.

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz im September 2023

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham, 2023

