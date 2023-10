Das wünscht sich "The Golden Bachelor"-Gerry von einer Frau!

Er weiß, was er will! Gerry Turner sucht in der The Bachelor-Senioren-Version "The Golden Bachelor" zurzeit seine große Liebe. Die Besonderheit daran ist, dass der Rosenkavalier diesmal ein älterer Herr im besten Alter ist. Damit bringt der 71-Jährige bereits viel Lebenserfahrung mit, die er bei seiner Suche nach der Frau fürs Leben einfließen lassen kann. Nun verrät Gerry, was für ihn No-Gos sind und welche Eigenschaften er sich von seiner zukünftigen Liebe wünschen würde!

Gegenüber People erklärt der Gastronom, dass er versuche sich von Red Flags nicht abschrecken zu lassen: "Etwas kann oberflächlich betrachtet wie eine Red Flag aussehen, aber wenn man es weiter erforscht, stellt man vielleicht fest, dass es gar kein Problem ist." Dennoch gebe es auch für ihn einige Eigenschaften, über die er nicht hinwegsehen kann: So würde er "nicht mit einer Raucherin ausgehen" und weite Entfernungen zu einer potenziellen Partnerin lassen ihn zumindest zögern – auch wenn diese nicht zwingend ein Hindernis seien.

Doch neben diesen Tabus gibt es auch Dinge, die für den Witwer von besonderer Bedeutung sind: "Ich denke, der Sinn für Humor ist sehr wichtig und wenn dieser Sinn für Humor so weit geht, dass man über sich selbst lachen kann, dann ist das noch besser." Zudem seien ihm starke familiäre Werte wichtig. Denn Gerry war bereits verheiratet. Aus seiner ersten Ehe gingen zwei Töchter hervor, die wiederum bereits zwei Kinder haben.

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner, Golden Bachelor

ABC/Brian Bowen Smith Gerry Turner und seine Töchter und Enkelinnen

