Leichen bei Joko und Klaas: Das sagen die Promiflash-Leser!

Nadja Benaissas (41) Challenge beim Duell um die Welt sorgt für großes Aufsehen! Für die Sängerin ging es in der Show von Klaas Heufer-Umlauf (40) und Joko Winterscheidt (44) nach Indonesien. Dort musste sie an einer traditionellen Beerdigungszeremonie teilnehmen, bei der auch Leichen gezeigt wurden. Bei einigen Zuschauern kam das gar nicht gut an. Die Meinungen der Promiflash-Leser gehen stark auseinander.

Wie aus einer Promiflash-Umfrage [Stand: 8. Oktober, 8:50 Uhr] hervorgeht, hält die Mehrheit das Zeigen von Toten in der Sendung für unangebracht. Von insgesamt 1.819 Teilnehmern gaben 1.198 (65,9 Prozent) an, dass ihnen das Ganze zu viel gewesen sei und sie sich eine Vorwarnung gewünscht hätten. 621 (34,1 Prozent) finden das hingegen gut, da es mal etwas anderes sei.

Ein ähnliches Meinungsbild spiegelt sich auch unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram wieder. "Ich fand es interessant! Natürlich ist es für 'uns' befremdlich, aber für diese Kultur ist es eine Art Respekt, den sie gegenüber den Körpern noch besitzen", kommentiert ein User. Ein anderer merkt hingegen an: " So was gehört meiner Meinung nach nicht in so seine Unterhaltungsshow."

Getty Images Nadja Benaissa, Sängerin

ProSieben / Nadine Rupp Klaas Heufer-Umlauf und Joko Winterscheidt bei "Das Duell um die Welt"

ProSieben / Jens Hartmann Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bei "Die beste Show der Welt"

