Reunion: "Love Island"-Luca und Jenny teilen süße Paarfotos

Jenny und Luca sind überglücklich miteinander! Die Hotelfachfrau und der 27-Jährige haben sich vor wenigen Wochen bei Love Island kennen und lieben gelernt. Sie schafften es nicht nur bis ins Finale, sondern holten sich auch den Sieg. Mittlerweile sind die beiden Turteltauben wieder zurück in Deutschland und haben sich endlich wieder getroffen. Jetzt teilen Jenny und Luca niedliche Fotos von ihrer Reunion.

Am Wochenende waren die beiden zusammen mit den "Love Island"-Zweitplatzierten Laura und Leon unterwegs und haben viel unternommen. Sie waren unter anderem Kart fahren, Schnitzel essen und Kaffee trinken. Auf Instagram posteten sie ein paar Eindrücke davon – inklusive niedlicher Pärchenfotos. Ein Schnappschuss zeigt, wie Jenny sich an Luca kuschelt und leicht in die Kamera lächelt. Auf einem anderen ist zu sehen, wie sie ihrem Liebsten einen Kuss auf die Wange gibt.

Der Ulmer und die 22-Jährige haben sogar schon übers Zusammenziehen nachgedacht. Doch erst mal geht es auf Reisen. "Luca und ich haben unseren ersten gemeinsamen Urlaub gebucht. Ich freue mich so so sehr. Das wird so cool", freute sich Jenny.

Instagram / _jenny_2000_ Luca und Jenny, "Love Island"-Teilnehmer 2023

Instagram / _jenny_2000_ Luca, Jenny, Laura und Leon, "Love Island"-Finalisten 2023

RTL2 Jenny und Luca, "Love Island"-Gewinner

