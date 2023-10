"Fame Fighting": Diese Ex-Bachelor messen sich im Boxring!

Es wird der Kampf der Rosenverteiler! Die Show "Fame Fighting" soll eine neue Dimension des Promiboxens einläuten. Am 4. November können die Fans des Formats die Show live in Bonn verfolgen. Und es sind echte Kracherduelle am Start. Unter anderem wird sich Realitystar Eric Sindermann (35) mit Love Island-Urgestein Mike Heiter (31) messen. Nun werden zwei weitere Gegner bekannt gegeben – und die stammen aus dem Rosenkosmos.

Für diese beiden wird es ernst – denn es heißt: Wer ist der bessere Bachelor? Auf dem offiziellen "Fame Fighting"-Instagram-Account wird jetzt ein neues Duo bekannt gegeben. Einst versuchten Sebastian Pannek (37) und Andrej Mangold (36) im TV ihre große Liebe zu finden, doch jetzt müssen sie sich im Boxring messen. "Sebastian Pannek, der Bachelor von 2017, trifft auf Andrej Mangold, den Bachelor von 2019! Sie bestreiten den Bachelor-Boxkampf, diesmal werden sie anstatt Rosen Fäuste verteilen", heißt es in der Ankündigung.

Wer gewinnt, bleibt abzuwarten, aber immerhin zeigen die beiden Kontrahenten sich in den Kommentaren kampfbereit. So schreibt Andrej enthusiastisch: "Verdammt, es ist offiziell. Es ist Zeit, loszulegen." Und auch Sebastian meint begeistert: "Packen wir es an." Dazu scheint vor allem Sebastian einen besonders treuen Fan zu haben – seine Frau Angelina. Sie weiß genau, wer gewinnt: "Mein Mann natürlich."

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, ehemaliger Bachelor

Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Bekanntheit

SplashNews / ActionPress Sebastian und Angelina Pannek, Reality-TV-Stars

