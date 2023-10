Nach Danny-Unterstützung: Ashton Kutcher und Mila haben Date

Sie zeigen sich wieder! Mila Kunis (40) und Ashton Kutcher (45) begeistern für gewöhnlich mit ihren meist lustigen Rollen zahlreiche Fans. Zuletzt stand das Schauspieler-Paar aber vor allem stark in der Kritik: Nachdem bekannt geworden war, dass die beiden ihren Kollegen Danny Masterson (47) nach seiner Verurteilung wegen Vergewaltigung weiter unterstützt hatten, fürchteten sie gecancelt zu werden und tauchten unter. Nun genießen Mila und Ashton jedoch öffentlich eine Datenight!

Wie unter anderem Just Jared berichtet, wurden die Turteltauben beim Verlassen des französischen Restaurants "Gigi's" gesehen. Dort sollen sie ein Abendessen mit einer Gruppe Freunde genossen haben. Auf den Fotos hält das Paar Händchen und sieht sehr glücklich aus. Zum Ausgehen haben sie einen lässigen Look gewählt: Ashton trägt einen orangefarbenen Hoodie, Jeans und eine Kappe, während sich Mila für einen hellblauen Pulli und eine schwarze Jeans entschieden hat.

Die Sichtung der beiden erfolgt einige Wochen, nachdem öffentlich gemacht worden war, dass die "Die wilden 70er"-Darsteller nach der Verurteilung ihres Kollegen Danny Masterson weiter hinter ihm standen. So sollen Mila und Ashton Briefe an den zuständigen Richter geschickt haben, in denen sie ihm einen außergewöhnlichen Charakter bescheinigen und ihn als Vorbild bezeichnen. Danny wurde wegen zweifacher Vergewaltigung zu 30 Jahren Haft verurteilt.

Getty Images Mila Kunis, Schauspielerin

Getty Images Ashton Kutcher, Schauspieler

Getty Images Ashton Kutcher, Mila Kunis und Danny Masterson, Schauspieler "Die wilden Siebziger"

