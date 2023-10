Barbara Palvin wird 30: Dylan gratuliert mit Liebeserklärung

Er ist bis über beide Ohren verliebt. Im Sommer dieses Jahres hatten Barbara Palvin (30) und Dylan Sprouse (31) sich bei einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. In ihrer Heimat Ungarn hatten die beiden in einem Dorf in der Nähe der Hauptstadt Budapest geheiratet. Nun gibt es für die Frischvermählten erneut etwas zu feiern: Barbara wird 30 Jahre alt und bekommt von ihrem Dylan eine süße Liebeserklärung.

Auf Instagram gratuliert Dylan seiner Liebsten mit einer Reihe von Schnappschüssen. Offenbar feiern die beiden Barbaras Ehrentag in Napa Valley, das bekannt für seine Weinberge ist. "Wirklich, ich habe es nie genossen, auf einer Lokomotive betrunken zu sein, aber du weißt wirklich, wie du mich auf Trab halten kannst", findet der Schauspieler liebevolle Wort für seine bessere Hälfte. Offenbar sind die beiden mit einer kleinen Lokomotive zum Dinner gefahren, wie eines der Bilder zeigt.

Mit der Hochzeit in Ungarn soll es für die beiden aber noch nicht getan sein, denn Dylan und Barbara planen noch eine weitere Feier. Diese soll jedoch in Kalifornien stattfinden. "Wir freuen uns darauf, zurück nach [Los Angeles] zu unseren Haustieren zu gehen und uns ein wenig auszuruhen – bevor wir mit der Planung der amerikanischen Hochzeit beginnen", verriet das Model gegenüber Vogue kurz nach der ersten Heirat.

Instagram / dylansprouse Barbara Palvin, Model

Instagram / dylansprouse Barbara Palvin, 2023

Instagram / dylansprouse Dylan Sprouse mit seiner Frau Barbara Palvin

