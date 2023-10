Wegen Ehemann Max Kruse: Dilara weint nach OP bittere Tränen

Was ist denn da passiert? Max Kruse (35) und seine Liebste Dilara Kruse gehen bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Der Kicker hielt dann während der Olympischen Spiele in Tokio live im Fernsehen um die Hand seiner Partnerin an – die die Frage der Fragen natürlich mit Ja beantwortete. Doch dass zwischen den beiden nicht immer alles rosig ist, durften die Fans zuletzt im Internet mitverfolgen – wie nun erneut: Dilara vergießt wegen Max wieder einige Tränen.

Aktuell unterzieht sich Dilara in der Türkei nämlich einigen Operationen. Unter anderem wird an ihrer Nase etwas gerichtet. "Das war die erste OP, die nächste OP ist: Ich werde am Kopf zwei Sachen entfernen lassen, weil da etwas ist, was nicht sein darf", erklärt die Spielerfrau in ihrer Instagram-Story. "Nach der OP wurde ich ins Zimmer gebracht und wurde so langsam wach und habe direkt gesagt: 'Wo ist mein Mann? Ich will zu meinem Mann' und habe geheult."

Max erfüllt seiner Dilara diesen Wunsch natürlich. "Wir haben ein paar Tage frei. Morgen geht es für mich in die Türkei. Ich will sie da natürlich nicht alleine lassen", verrät der ehemalige Nationalspieler. Mit seiner Anwesenheit wird es der Influencerin sicherlich gleich etwas besser gehen.

Anzeige

Getty Images Max Kruse, Oktober 2023

Anzeige

Instagram / dilara.kruse Dilara Kruse, 2022

Anzeige

Getty Images Max Kruse, Fußballer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de