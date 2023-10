So geht's Jana-Maria mit "Temptation Island"-Szenen von Umut

Jana-Maria Herz (31) spricht offen über ihre Gefühlswelt. Bei Bachelor in Paradise hatten sich die Beauty und Umut Tekin (26) kennen und lieben gelernt. Seit ihrer Teilnahme an dem beliebten Datingformat gehen die beiden gemeinsam durchs Leben. Doch ihre junge Beziehung musste schon einige Tiefpunkte verkraften: Umut knutschte fremd. Deswegen testen die beiden bei Temptation Island V.I.P. vor allem seine Treue. Nun sah die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin die ersten Szenen von ihrem Freund im Fernsehen. Wie es ihr dabei ging, verrät Jana-Maria gegenüber Promiflash!

"Im Nachhinein die Folgen jetzt zu sehen ist eine große Herausforderung, weil man [...] alles noch einmal erlebt. Aber ich finde es sehr interessant, nicht nur die Lagerfeuer-Bilder zu sehen, sondern das komplette Spektakel", gibt die 31-Jährige offen im Promiflash-Interview zu. Mit den Verführerinnen hatte sie aber zu keinem Zeitpunkt ein Problem gehabt, wie sie ebenfalls betont: "Klar, die Verführerinnen sehen verführerisch aus, aber Umut weiß, wo seine Grenzen sind."

Während sich Umut in der Männer-Villa augenscheinlich vergnügt, konnte seine Freundin ihre "Temptation Island V.I.P."-Teilnahme bislang kaum genießen. Promiflash klärt sie, warum: "Ich kann mich bisher nicht gehen lassen in der Villa, ich hab die ganze Zeit an Umut gedacht und wollte keinen Körperkontakt mit den Jungs haben." Dennoch hoffe Jana-Maria, dass Umut beim ersten Lagerfeuer "krasse Bilder" von ihr bekommt.

RTL / René Lohse Umut und Jana-Maria, "Temptation Island V.I.P."-Paar 2023

RTL Umut Tekin und Jana-Maria Herz bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / janamariaherz Jana-Maria Herz, Reality-TV-Darstellerin

