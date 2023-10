Wegen der Kids: Jeremy Allen White wird auf Alkohol getestet

Jeremy Allen White (32) tut alles für seine Kinder. Der Schauspieler war 2018 erstmals Vater geworden. 2019 gaben sich der "Shameless"-Star und seine damalige Partnerin Addison das Jawort. Ein Jahr später wurden sie zum zweiten Mal Eltern – doch das Familienglück zerbrach: Im Mai wurde bekannt, dass sich die beiden scheiden lassen. Jetzt ist bekannt, dass sich Jeremy seinem Nachwuchs zuliebe Alkoholtests unterziehen muss.

People berichtet, dass eine neue Sorgerechtsvereinbarung jetzt bestimmte Forderungen an den 32-Jährigen stellt: Wie aus den Gerichtsunterlagen hervorgeht, habe sich das Ex-Paar auf ein gemeinsames Sorgerecht geeinigt. Allerdings muss sich Jeremy an gewisse Vorgaben halten. So wird er sich an den Tagen, die er mit seinen Kids verbringt, Tests mit einem Soberlink-Gerät unterziehen müssen. Zudem muss Jeremy pro Woche an zwei Treffen der Anonymen Alkoholiker und an einer Therapiesitzung teilnehmen.

Trotz ihrer Trennung wollen Addison und Jeremy für ihre Sprösslinge an einem Strang ziehen. Im August wurden sie mit ihren Töchtern im Park gesichtet. Auf Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, waren die zwei lässig an der frischen Luft unterwegs und genossen die Zeit mit ihren Kindern.

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juni 2022

Getty Images Jeremy Allen White im Los Angeles Dodgers Stadion, August 2023

Getty Images Jeremy Allen White und Addison Timlin im Juli 2019

